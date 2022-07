Important repunt de casos covíd. Els experts creuen que estem a prop del pic de contagis de la setena onada. Als hospitals, es tornen a superar els 2.000 ingressats per primera vegada des de febrer.

El caos als aeroports europeus es nota també a Catalunya. Al Prat, comença a millorar la situació que es va viure el cap de setmana amb molts equipatges extraviats. Però encara se n'acumulen a objectes perduts d'AENA.

Pere Aragonès es querellarà contra l'exdirectora del CNI i l'empresa del programa d'espionatge Pegasus. El Constitucional notifica que l'exconseller i actual diputat al Parlament Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, no pot ser seguir delegant el seu vot a la cambra catalana.

La Generalitat aprova el nou decret llei per regular els vehicles de transport amb conductor, els VTC. Entre els requisits, se'ls exigeix que disposin de la mateixa assegurança que els taxis i que els conductors tinguin el permís de conduir amb dos anys d'antiguitat.

El Barça espera tancar la segona injecció d'ingressos pels drets televisius per poder afrontar els fitxatges desitjats per Xavi. Mentrestant, la solució per fer caixa és la de vendre jugadors.