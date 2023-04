L'Informatiu 2 - 05/04/2023

Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per prevenir la sinistralitat. Més d'un miler de controls i mesures al llarg de 200 quilòmetres, com ara, carrils adicionals. On també es noten les ganes de vacances és a l'aeroport, que recupera una activitat similar a la d'abans de la pandèmia.

Reduir la pressió de l'aigua de l'aixeta és una de les mesures que s'apliquen a un barri de Manresa per controlar-ne el consum. En només 15 dies han estalviat fins a un 3% de cabal diari sense que els abonats ho hagin notat.

Els mossos estan investigant què va provocar l'incendi d'un edifici de Rubí en què van morir tres persones. La Unitat d'Inspeccions Oculars de la policia científica recopila proves que seran clau per esclarir les causes. Els hem acompanyat en la investigació d'un incendi per veure com treballen.

Barça i Reial Madrid juguen avui al Camp Nou per una plaça a la final de la copa del rei, on ja els espera l'Osasuna.