L'Informatiu - 05/04/2023 | RTVE Catalunya

Retencions de més de 6 kilòmetres encara a l'AP7 a Tarragona per un accident múltiple a primera hora. Encara hi ha dos carrils tallats, però per sort no hi ha ferits de gravetat. Trànsit insisteix en no abaixar la guàrdia. S'esperen dies d'alta mobilitat, tant cap a la platja com a la muntanya. I per això es posa en marxa un dispositiu especial. La Setmana Santa és un dels períodes de l'any de més activitat als aeroports. On les xifres s'apropen a les d'abans de la pandèmia. Al Prat recuperen múscul.

A Catalunya hi ha més de 191.000 piscines descobertes, tant públiques com privades. Sant Cugat del Vallès és la població que més en concentra. L'anunci de la Generalitat que permet omplir piscines comunitàries i municipals ha alleugerit molts usuaris.

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara. Segons l'enquesta del CEO els socialistes es defarien de l'empat a 33 escons amb Esquerra. La majoria independentista trontollaria