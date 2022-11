L'Informatiu - 04/11/2022 | RTVE Catalunya

Caos a l'espai aeri al matí per la deriva d'un coet xinès que ha travessat la península. Bona part del Pirineu es comença a tenyir de blanc... i ja tocava, perquè després de 40 dies de tardor, avui, és el primer dia que tenim les temperatures pròpies d'aquesta estació. Fins i tot al Pirineu la sensació és d'haver entrat de ple a l'hivern. Divendres ventós a bona part de Catalunya. Per això Protecció Civil ha activat el Pla Alfa a 16 comarques per perill alt i molt alt d'incendi forestal. Pagesos de les Garrigues i del Segrià reclamen cobrar els ajuts pels danys a l'olivera causats per la borrasca Filomena. Es reobre la causa contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la concessió de subvencions a 4 entitats socials. La sentència que condemna al pederasta confés Joaquín Benítez a 21 anys i 9 mesos de presó ja és ferma.