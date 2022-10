L'Informatiu 2 - 04/10/2022

Primera reunió de Govern sense Jordi Puigneró com a vicepresident. Vilagrà passa a seure a la dreta del president. Aquest podria ser l'últim consell executiu amb els actuals membres del Govern en funció del qual dijous i divendres decideixi la militància de Junts. El final de la temporada turística es nota en les xifres d'atur del setembre. A Catalunya puja en més de 3.300 persones. El consell de ministres ha aprovat els pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent. Nou noies menors d'edat d'un institut de Vilanova i la Geltrú denuncien presumptes abusos per part d'un docent. El Departament d'Educació ha apartat el professor, que està en llibertat provisional. A Catalunya es posen 420 denúncies diàries per fer servir el mòbil mentre conduïm.