L'Informatiu 2 - 04/09/2023

Dia de balanç de danys per les fortes pluges al Montsià, però també d'avaluar en quines infraestructures s'ha d'invertir per evitar que torni a passar. Els aiguats han arrasat aquesta zona tres cops en cinc anys. Veïns, voluntaris i serveis d'emergències intenten fer net.

Reunió a Brussel·les de Yolanda Díaz i Carles Puigdemont per abordar la investidura de Pedro Sánchez. La Moncloa assegura que la vicepresidenta del Govern en funcions hi va com a líder de Sumar i no en representació del PSOE.

Davallada de matriculacions en el curs escolar que comença dimecres. Hi ha 20.000 alumnes menys que l'any passat d'infantil i primària. El motiu: la baixada de la natalitat. Malgrat això, hi haurà més docents.