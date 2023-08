L'Informatiu 2 - 04/08/2023

No s'havien detectat anomalies a la palmera que va caure ahir a Ciutat Vella, a Barcelona, provocant la mort d'una jove de 20 anys. L'Ajuntament diu que s'havia fet una inspecció i que encara que hi van detectar un niu de cotorres i que estava afectada per la sequera, no suposava un perill.

S'estén el Pla alfa a 44 municipis per l'elevat risc d'incendi forestal. Les zones més perilloses: al sud de Catalunya i a l'Alt i Baix Empordà pel vent i la baixa humitat. Es manté l'accés restringit al Parc Natural d'Els Ports, Cardó-Boix i Cap de Creus i se suma el de Tivissa - Vandellòs.

Repunt de contagis de COVID amb símptomes semblants al d'un refredat. Es nota en el lleuger augment d'ingressos hospitalaris i en què a les farmàcies es venen més tests. En cas de contagi els experts recomanen tornar a la mascareta.

Amb Ousmane Dembélé a París avui s'espera que s'acabi de tancar el traspàs del francès al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.