El Temps - L'estiu fa una pausa... però no s'acaba

L’estiu ha fet una pausa... però no s’ha acabat. Ara bé, aquesta treva... ens ha regalat una matinada de molt bon dormir. Al Pirineu temperatures inferiors als 10º i una bona manta... a la resta mínimes de 15 a 20º, ventiladors apagats i llençolet. Una matinada marcada també pel Mestral superior a 90 km/h al Camp de Tarragona i Ebre, i per la Tramuntana superant els 50km/h a l’Empordà i Pirineu. Un vent del nord que, mantindrà les temperatures màximes per sota dels 30º, accentua la sensació de fresca, millora la visibilitat però manté la mala mar. Una treva de l’estiu que ens acompanyarà el cap de setmana... perquè continuarem amb aire fred en altura, el pas d’un front mantindrà una lleugera inestabilitat i continuarà bufant vent del nord que mantindrà les temperatures a ratlla. Ara bé, no doneu l’estiu per acabat... perquè si be, fins dimarts la calor serà suportable... la segona meitat de la setmana vinent, les temperatures pujaran i la calor tornarà a ser intensa.