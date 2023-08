L'Informatiu - 04/08/2023 | RTVE Catalunya

No s'havien detectat anomalies a la palmera que va caure ahir a Ciutat Vella, a Barcelona, provocant la mort d'una jove de 20 anys. La Brigada de manteniment va fer una inspecció ocular al març, després d'una queixa d'un veí en veure-la molt inclinada.

L'Ajuntament dona explicacions... confirmen que sí que hi havia un niu de cotorres, però asseguren que no suposava un perill... Reconeixen, això sí, que la palmera estava afectada per la sequera.

Continua molt elevat el perill d'incendi forestal pel vent i la baixa humitat, per això el Pla Alfa en màxim nivell s'estén a 44 municipis. Als parcs naturals tancats des d'ahir s'hi afegeix també el de Tivissa-Vandellòs. Les zones més perilloses són precisament al sud de Catalunya... i també el nord-est, la zona de l'Alt i el Baix Empordà.

Els Bombers continuen la recerca d'un excursionista a la Vall de Boí, amb 10 dotacions per terra i dos helicòpters. Descarten que hagi comès cap imprudència i apunten que hauria patit un accident. En el que portem d'estiu, els rescats al medi natural ja assoleixen xifres rècord: se n'han fet 406, 54 més que l'any passat.

Aquest estiu algunes platges s'han tancat per la presència de tintoreres. Una espècie de tauró que estem veient en aigües poc profundes, un comportament gens habitual... per això els experts n'estudien la causa.