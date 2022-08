En emergència per la sequera les comarques de la conca del riu Segre. Depenen del pantà d'Oliana i Rialb, que estan al 20% de la seva capacitat, la més baixa en 15 anys.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no preveu restriccions en l'aigua de boca i les deixa en mans dels Ajuntaments.

La Justícia avala concedir-li l’eutanàsia al conegut com al "pistoler de Tarragona". Una decisió sense precedents que obre el debat sobre si preval la integritat de l'acusat o el dret de reparació de les víctimes.

Els senglars també campen a plaer per Corbera de Llobregat. Busquen menjar a les escombraries que els veïns deixen a la porta de casa per la recollida selectiva.

El Barça treballa per activar la quarta palanca després que la lliga no hagi acceptat els números presentats per l'entitat blaugrana.