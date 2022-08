La sequera és forta a tot Catalunya. A les comarques centrals, gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, ja s'apliquen restriccions, a l'espera de si cal incrementar-les o no a partir de setembre. A les comarques de l'oest, regades pel riu Segre i Ebre i gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, estan en fase d'emergència. La justícia avala l'eutanàsia per al conegut com a pistoler de Tarragona. Avui l'Audiència de Tarragona ha deliberat a porta tancada. Continua la lluita de Barcelona contra el soroll. Ara li toca a Ciutat Vella, on l'Ajuntament reduirà horaris de botigues i restaurants a cinc carrers i places.