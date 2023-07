L'Informatiu 2 - 04/07/2023

Rècord d'afiliats a la seguretat social a Catalunya. Més de 3,7 milions de treballadors. I l'atur cau el juny en 6.300 persones. Un descens que s'ha notat a tots els sectors però sobretot al de serveis marcat per la temporada turística.

Ni a farmàcies ni a centres sanitaris o residències. La mascareta ja no serà obligatòria i passa a ser recomanable, sobretot si hi ha pacients vulnerables. On s'haurà de portar serà en zones hospitalàries amb persones crítiques o immunodeprimides, quiròfans i unitats de cures intensives.

Un estudi liderat per l'Hospital Clínic demostra que un tractament d'immunoteràpia és eficaç en un dels càncers de sang més freqüents: el mieloma múltiple. Ara l'està avaluant l'Agència Espanyola del Medicament perquè es pugui fer servir a la pràctica clínica.

Joan Laporta i Javier Tebas han signat la pau. Dos mesos després de tirar-se els plats pel cap, es llencen floretes. Els blaugrana descarten incorporar ningú més a la davantera. La prioritat és un mig centre i l'escollit és Oriol Romeu.

'Más tropiezos de Mastropiero' és l'espectacle amb què la històrica banda 'Les Luthiers' s'acomiaden dels escenaris espanyols.