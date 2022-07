El TSJC constata que, amb la nova llei del català, no pot garantir que s'aplica la sentència que obliga a impartir un 25% de classes en castellà. Ara planteja enviar-ho al Constitucional. El conseller Cambray ho veu com una primera victòria perquè, diu, a les aules no s'aplicaran percentatges de castellà.

Malgrat l'increment de casos covid, Salut descarta restriccions. Amb tot, els hospitals ja pateixen aquesta setena onada . El virus és ara menys virulent, però juliol ha començat amb més ingressos que en estius anteriors. A Palamós, es plantegen reobrir la planta covid, tancada des del febrer.



Els reis i les seves filles lliuren els Premis Princesa de Girona en una gala que podeu seguir a La 2. Per tercer any la cerimònia no se celebra a Girona sinó a Cornellà de Llobregat sense cap representant de la Generalitat.

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen de 7 anys, que hauria caigut pel celobert d'un segon pis a Barcelona.