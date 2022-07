El TSJC planteja portar al Constitucional el decret del Govern que impedeix aplicar el 25% de castellà a les aules. Ada Colau guanyaria les pròximes eleccions municipals a Barcelona, segons el Baròmetre semestral de l'Ajuntament. ERC evita dir si deixarà caure la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Els Reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia entreguen els Premis Princesa de Girona. Catalunya lidera la reducció de l'atur del mes de juny a tot l'Estat. Aquest juliol hi ha el triple de contagis i de morts per Covid19 a Catalunya que ara fa un any.