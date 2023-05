L'Informatiu - 04/05/2023 | RTVE Catalunya

Renfe reforça el servei de busos Renfe per pal·liar la disminució de freqüències. Els usuaris canvien rutines i modifiquen els trajectes als quals se'ls facilita per carretera. Abril de rècord tant pel que fa a la creació d'ocupació com pel que fa a l'atur, que baixa en 9.500 persones. És la millor xifra dels últims 15 anys. La Junta Electoral ha retirat l'escó a Laura Borràs i fa uns minuts que ho acaba de notificar al Parlament.

Els fiscals del Suprem demanen al magistrat Llarena que no suspengui la causa contra Clara Ponsatí, com ella sol·licita.

Els Mossos busquen els autors del tiroteig d'aquesta passada nit en plena zona turística de Salou. Dos homes han mort, un als llocs dels fets i l'altre aquest matí. De moment han detingut una persona pel que sembla un crim relacionat amb el tràfic de drogues.

Segons ha pogut saber l'informatiu, hi ha noves denúncies per presumptes agressions sexuals a menors a l'escola infantil del Liceu Francès de Barcelona.