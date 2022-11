L'Informatiu 2 - 03/11/2022

Caiguda rècord de l'atur durant l'octubre. Catalunya és la segona comunitat on més ha baixat. Ho fa de més de 6.300 persones, i es trenca així la dinàmica de 3 mesos a l'alça. La ministra de treball celebra les dades i parla de xifra històrica. Des de la Generalitat destaquen la solidesa del mercat laboral a Catalunya.

Les barreres que afecten les persones amb discapacitat intel·lectual per accedir al mercat laboral no milloren. Tant és així que 1 de cada 5 en edat de treballar no té feina.

Nou xoc entre la justícia espanyola i europea. La Junta Electoral Central ha respost a l'Eurocambra que Puigdemont, Comin, Ponsatí i Solé no haurien de tenir l'acta d'eurodiputats perquè no han acatat la constitució.

Una setantena de famílies de Barcelona en situació de vulnerabilitat han aconseguit un contracte de lloguer social en els pisos de la Sareb que havien ocupat.

Els Mossos tindran per primer cop un protocol sobre ocupacions i desnonament per dotar de seguretat jurídica i homogeneïtzar la seva forma d'actuar.

Patir un trauma com l'assetjament escolar durant la infància, fa que es tripliqui d'adult el risc de patir un trastorn mental greu.