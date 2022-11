L'Informatiu - 03/11/2022 | RTVE Catalunya

Caiguda rècord de l'atur durant l'octubre. Catalunya és la segona comunitat on més ha baixat. Ho fa de més de 6.300 persones... i es trenca així la dinàmica de tres mesos a l'alça. En total hi ha 348.000 aturats, la xifra més baixa per un octubre dels darrers 15 anys. La ministra de treball celebra les dades i parla de xifra històrica. Des de la Generalitat destaquen la solidesa del mercat laboral a Catalunya. Un dels sectors que ha fet baixar l'atur, com dèiem, és el turístic... De fet, segons l'INE, Catalunya és la segona comunitat, després de Balears, que més turistes ha rebut al setembre. Però encara no ha recuperat el ritme de pernoctacions d'abans de la pandèmia. Els Mossos tindran per primer cop un protocol sobre ocupacions i desnonaments. El Parlament investigarà si el diputat de Junts Francesc de Dalmases va infringir el codi de conducta de la cambra en intimidar una periodista de TV3. Així ho ha decidit la comissió de l'estatut dels diputats que s'ha reunit aquest dijous.