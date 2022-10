L'Informatiu 2 - 03/10/2022

Setmana decisiva pel futur del Govern de la Generalitat. La coalició penja d'un fil cada cop més prim. Esquerra espera el moviment de Junts. El que Junts ha retirat de l'equació per seguir a l'Executiu és l'exigència de restituir Puigneró com a vicepresident. L'Hospital Clínic ha atès de maig a setembre 57 persones per agressions per punció. En cap cas s'han detectat substàncies de submissió química. A partir de l'any que ve, la reconstrucció mamària després d'una mastectomia tindrà un temps màxim d'espera de sis mesos a Catalunya. Les obres per reformar la Rambla de Barcelona ja estan en marxa.