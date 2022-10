L'Informatiu - 03/10/2022 | RTVE Catalunya

Setmana decisiva pel futur del Govern de la Generalitat. La coalició penja d'un fil cada cop més prim. Esquerra espera el moviment de Junts, que aquesta hora reuneix l'Executiva per decidir la pregunta que farà a la militància. El que Junts ha retirat de l'equació per seguir a l'Executiu és l'exigència de restituir Puigneró com a vicepresident. Els republicans continuen amatents. Esperant els moviments de Junts... Els demanen que s'aclareixin: que escullin entre ser oposició o ser al Govern però amb lleialtat. Des de l'oposició, socialistes i comuns demanen posar fi a la situació d'incertesa al Govern i urgeixen Aragonès a moure fitxa. Les crítiques al Govern també arriben per part del PP, avui en boca de la presidenta de la Comunitat de Madrid. L'Hospital Clínic ha atès de maig a setembre 57 persones per agressions per punció. En cap cas s'han detectat substàncies de submissió química. Els metges reclamen un protocol on s'impliqui també la medicina forense. A partir de l'any que ve, la reconstrucció mamària després d'una mastectomia tindrà un temps màxim d'espera de sis mesos a Catalunya. Les obres per reformar la Rambla de Barcelona ja estan en marxa. Arrenquen en un tram de 150 metres a la part final del passeig al mar. Suspesa durant 15 dies la convocatòria de Mossos a nous inspectors i intendents. Ho publica avui el diari oficial de la Generalitat.