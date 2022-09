L'Informatiu - 03/09/2022

Les empreses comencen a aplicar mesures de xoc per protegir-se, com ara reduir despeses, no endeutar-se i modificar jornades i horaris laborals.

Més de 700 cotxes han hagut de canviar els vidres arran la pedregada història a la Bisbal d'Empordà. No tots els alumnes del municipi podran començar el curs escolar amb normalitat.

Minut de silenci i marxa reivindicativa a Rubí per reclamar més seguretat per als ciclistes. L'acte ha servit per homenatjar els dos veïns del poble que van morir atropellats a Castellbisbal.

Els dos últims reforços blaugrana, Héctor Bellerín i Marcos Alonso, no debutaran encara aquest dissabte a Sevilla. L'entrenador de l'Espanyol admet que les gestions del club durant el mercat d'estiu han estat un fracàs. Serena Williams, eliminada de l'US Open en el que molt probablement ha estat el seu últim partit com a professional.