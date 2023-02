L'Informatiu 2 - 03/02/2023

Serveis d'intervenció les 24 hores per a les víctimes de violència masclista i més indemnitzacions per a les dones i els seus infants. És part del pressupost que el Departament d'Igualtat i Feminismes destinarà per lluitar contra aquesta xacra. Les entitats reclamen que els ajuts arribin per igual a tot el territori.

Deixar de fumar en 25 dies. La sanitat pública ha començat a finançar aquesta teràpia. Un medicament, el Todacitán, és un substitut de la nicotina d'orígen vegetarl. A Catalunya hi ha un milió i mig de fumadors. És més del 22 percent de la població de 15 anys o més.

Els gorgs del Torrent de la Cabana, a Campdevànol, estan glaçats. Han atret tants curiosos que l'ajuntament posa una taxa i limita l'aforament per als turistes.

Xavi demana tres renovacions: Sergi Roberto, Dembélé i Busquets.El club oferirà un any més al de Badia però amb una rebaixa salarial. Els blaugranes enceten diumenge la segona volta com a campions d'hivern rebent el Sevilla al Camp Nou.