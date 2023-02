L'Informatiu - 03/02/2023 | RTVE Catalunya

Aturar la xacra de la violència masclista necessita recursos socials que arribin a les dones en risc de tot el territori. I per a qui les acompanya en tot el procés després de la denúncia. És el reclam de les entitats que treballen amb les víctimes. I l'objectiu de bona part del pressupost del Departament d'Igualtat i Feminismes que crearà nous serveis d'intervenció les 24 hores i incrementarà les indemnitzacions tant pels infants com per a les dones. És la partida principal, gairebé un 40¿%, d'un pressupost que arriba fins als 116 milions d'euros. Amb els nous comptes, el departament d'Igualtat i Feminismes incrementa en un 27¿% els seus recursos respecte a l'any passat. A banda de la violència masclista, també se centren en més atenció a persones i entitats LGTBI, a les migrades i a l'equitat en el treball. La negociació per canviar la llei del 'només sí és sí' continua encallada... En qüestions tècniques, segons el PSOE. I en mantenir el consentiment com a eix central, segons Unidas Podem. La ministra Irene Montero considera que no poden cedir a la pressió de la dreta.

En el cas de la presumpta agressió sexual per part de Dani Alves, avui han declarat els primers testimonis, just quan es compleixen 15 dies de l'entrada a presó del futbolista. Amb el tràmit parlamentari ja en marxa, Aragonès manté la voluntat de sumar el suport de Junts als pressupostos. El president de la Generalitat nega que hagi abandonat l'independentisme per haver tancat un acord amb els socialistes i recorda als antics socis de Govern, que ells també hi pacten. Les universitats públiques han rebut aquestes xifres amb optimisme, tot i que alerten: cal establir un model de finançament estable, per tal que les universitats puguin seguir aportant creixement a la societat.