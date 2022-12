L'Informatiu - 02/12/2022 | RTVE Catalunya

Comença el pont de desembre amb unes previsions d'ocupació del 80¿% a finals de la setmana vinent. Avui és el dia amb més vols programats i coincideix amb una nova jornada de vaga a Vueling. Moviment també a les carreteres. S'espera que en aquesta primera fase del pont 470.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un pont de desembre que és el tret de sortida de la temporada d'esquí.

L'atur puja de prop de 1.000 persones a Catalunya al novembre. Al conjunt d'Espanya, en canvi, s'ha reduït en 33.000 persones i és el novembre amb una xifra d'aturats més baixa des del 2007. S'alenteix això sí la creació d'ocupació.

Auxiliars d'infermeria, farmacèutics, psicòlegs i altres professionals sanitaris se sumen a la vaga de metges prevista pels propers 25 i 26 de gener. Denuncien falta de personal i sobrecàrrega assistencial. El Departament reconeix que falten sanitaris, però nega que la situació s'assembli a la de Madrid. Espanya es classifica per als vuitens de final del Mundial de Qatar com a segona de grup després de perdre per 2 a 1 amb el Japó.