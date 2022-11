L'Informatiu 2 - 02/11/2022

En l'anomenat cas del 3¿%, de suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica, la fiscalia anticorrupció ha presentat l'escrit d'acusació.

El Govern recrimina al PP que no compleixi la Constitució després que hagi fet saltar pels aires la negociació de la reforma del Consell General del Poder Judicial.

Simulacre de risc químic a Tarragona és el més gran fet mai a Catalunya. Estan cridats a participar els 65.000 veïns de Tarragona, Vila-seca, Canonja, Salou i Reus.

Un milió de plantes de marihuana comissades en un any: moltes s'estan mesos amuntegades a comissaries dels Mossos fins que les destrueixen i el fiscal antidroga de Barcelona alerta que aquesta situació comporta un risc per a ciutadans i policies.

Successos: el jutjat de menors decreta l'internament en règim tancat durant sis mesos del detingut per la violació d'una noia a un local d'oci de la Rambla de Barcelona; detingut un noi de 19 anys per la mort d’un jove davant la discoteca Brisas, a Barcelona; les proves d'ADN de l'únic imputat per l'assassinat d'Helena Jubany són negatives.

Només un 2% dels bars i restaurants de Barcelona podrà acabar l'any sense incrementar els preus.