L'Informatiu - 02/11/2022 | RTVE Catalunya

La fiscalia anticorrupció demana penes de fins a 21 anys de presó als acusats per l'anomenat cas del 3¿%. És la causa pel presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica amb suposades donacions a canvi d'adjudicació d'obra pública. Entre 2008 i 2015, quan Artur Mas era president de la formació. Entre d'altres penes, sol·licita 18 anys per l'exgerent del partit Germà Gordó i 21 per l'extresorer Andreu Viloca. En total, fiscalia acusa trenta persones, entre polítics i empresaris, i a 16 persones jurídiques. Entre aquestes està Convergència, a qui reclama 3 milions de multa. El Govern català recrimina al PP que no compleixi la Constitució després que hagi fet saltar pels aires la negociació de la reforma del Consell General del Poder Judicial. Això si, asseguren que això no té conseqüències en la negociació que mantenen amb el Govern Sànchez. Primer cara a cara al Congrés entre govern i oposició després del PP hagi fet saltat pels aires la renovació de la cúpula de l'òrgan judicial. La Moncloa no recorrerà la llei de consultes populars davant el Constitucional. Aquesta tarda, Junts -soci prioritari d'Aragonès- arrenca la nova ronda de contactes amb Govern per tirar endavant els pressupostos.L'executiu defensa que encara no els ha tancat a l'espera de poder incorporar-hi les aportacions dels grups. El líder de l'oposició acusa Aragonès de donar cops de volant amb els comptes. Només un 2% dels bars i restaurants de Barcelona podrà acabar l'any sense incrementar els preus per fer front a l'encariment de l'energia i les matèries primeres. Així es desprèn d'una enquesta del gremi. El jutjat de menors ha decretat l'internament de 6 mesos en règim rtancat pel jove acusat de la violació d'una noia de 19 anys a una discoteca de la Rambla de Barcelona. a Tarragona es fa un simulacre de risc químic. És el més gran que s'ha fet mai a Catalunya