L'Informatiu 2 - 02/10/2023

Segona ronda de consultes del Rei per proposar nou candidat a la investidura. Ja s'han reunit amb Felip VI UPN, Coalició Canària i PNB i en uns minuts ho farà amb Sumar i VOX. No hi participen els independentistes catalans. Pedro Sánchez aspira a aconseguir el seu suport, però la condició d'un referèndum ho dificulta.

Un detingut i diversos identificats entre els autors de les destrosses a Molins de Rei aquest cap de setmana. Els comerços saquejats han obert com han pogut, amb mesures de seguretat, mentre fan balanç de danys.

Comença la campanya d'immunització als nadons de fins a 6 mesos contra el virus responsable de la majoria de les bronquiolitis. Es farà al CAP als nens que hagin nascut des de l'abril fins al setembre. Als qui neixin de l'octubre fins al març se'ls immunitzarà directament a l'hospital.

La Comissió que investiga els abusos sexuals a l'Església ha portat al Parlament una proposició de Llei perquè els casos greus no prescriguin. Són els que tenen penes de presó de 5 anys o més com abusos sexuals i violacions.

El Barça blinda Lamine Yamal fins al 2026. El davanter, de 16 anys, tindrà una clàusula de 1.000 milions, igual que les altres perles del planter que han renovat darrerament. Ha estat en un acte privat, seguint el protocol del club amb els menors d'edat. També han acordat que quan faci 18 anys, renovarà fins al 2030.