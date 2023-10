L'Informatiu - 02/10/2023

El Rei enceta nova roda de consultes per la possible investidura de Pedro Sánchez. Primera trobada amb UPN que ja ha dit que no donarà suport al president en funcions pels pactes amb l'independentisme. Les consultes són de menor a major i avui s'ha vist també amb Coalició Canària i PNB amb el debat sobre l'amnistia i el referèndum de rerefons.

L'agenda electoral segueix el seu curs amb la mirada posada en la negociació dels independentistes amb el PSOE. El calendari apressa, però el referèndum que posen com a condició Esquerra i Junts per donar suport a Sánchez, dificulta l'acord.

Televisió Espanyola ha pogut saber que els Mossos ja han detingut 1 persona per les destrosses a comerços a Molins de Rei aquest capo de setmana. I en tenen més identificades.

Comença la campanya d'immunització als nadons de fins a 6 mesos contra el virus VRS, el responsable de la majoria de les bronquiolitis.

Octubre ha començat amb temperatures típiques d'un mes d'agost... I a alguns negocis no els queda altre remei que adaptar-se i buscar alternatives.

Alexia Putellas i Irene Paredes han declarat des de Barcelona com a testimonis davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Luis Rubiales per delictes d'agressió sexual i coaccions a Jennifer Hermoso. Han ratificat la seva versió.