L'Informatiu - 02/10/2022

Últimes hores per intentar desbloquejar la crisi al govern de la Generalitat. Pere Aragonès té intenció de tornar a contactar amb Jordi Turull hores abans que expiri el termini que Junts ha donat per refer la relació amb Esquerra Republicana. La setmana vinent es farà la consulta a la militància de Junts per decidir sobre la seva continuïtat al Govern.

El Concurs de Castells torna amb tota la força a la Tàrraco Arena després de 4 anys. Els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Valls es disputen l'hegemonia.

Cap de setmana de 'Benvinguts a Pagès', la cita anual en què les famílies poden visitar explotacions agràries i ramaderes. 160 han obert les portes per donar a conèixer d'on provenen els aliments que consumim.

En un partit gris el Barça s'endú els tres punts del camp del Mallorca (0-1) i es posa líder provisional de la Lliga. Amb un nou gol Lewandowski es consolida com a màxim golejador de la competició, 9 gols en 7 partits.