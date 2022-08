La millora de l'atur es trenca al juliol: torna a pujar la xifra de desocupats aquest juliol a Catalunya per primera vegada des de fa 14 anys. El decret de mesures d'estalvi energètic neix amb certa controvèrsia política: Barcelona dona suport a la limitació i demana a Ayuso solidaritat. Pere Aragonès convida a la CUP i als comuns a pactar els pressupostos "de xoc" per afrontar els "temps difícils que venen". Les reserves hídriques continuen baixant. Els embassaments de les conques internes estan al 43% i tenim la meitat de reserves d'aigua que l'estiu passat. La DO Penedès comença a veremar més aviat que mai per la sequera Els Mossos d'Esquadra investiguen 23 denúncies per punxades a tot Catalunya. Un senglar ataca una nena de 10 anys i la fereix a la cama a Cadaqués.