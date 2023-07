L'Informatiu - 02/07/2023

El sector de l'hostaleria i les activitats turístiques concentren bona part de les contratacions que es fan durant l'estiu. De fet, es calcula que es contractes signats entre juny i setembre suposen el 27% del total anual.

Els establiments de la Costa Brava esperen penjar el cartell de complet aquest estiu i els de la Costa Daurada confien superar el 80% d'ocupació. Aquest diumenge és un dels dies de més mobilitat a l'aeroport del Prat, amb gairebé un miler d'operacions previstes.

A menys d'una setmana per l'inici de la campanya electoral els partits centren el seu discurs en els pactes. Els socialistes retreuen una possible entesa per governar entre PP i Vox mentre aquests critiquen les aliances de Pedro Sánchez durant aquesta legislatura.

Menús infantils, sí o no?. És el debat al qual s'enfronten moltes famílies quan van a restaurants amb infants. Alguns establiments no els ofereixen mentre que d'altres asseguren que és una bona opció econòmica que facilita l'experiència a tota la família. Els nutricionistes recomanen que el menjar escollit pels més petits sigui saludable.