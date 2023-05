L'Informatiu - 02/05/2023 | RTVE Catalunya

Ja són 495 els que fan un pas més en l'estalvi d'aigua. Es redueix la dotació de reg agrícola en un 40% i en un 15% per l'industrial. Queda prohibida la neteja dels carrers amb aigua potable i regar les zones verdes, tant públiques com privades. Es redueix el consum per habitant dia: passa dels 250 litres actuals, als 230.

Mesures que es prenen tot i que les pluges del cap de setmana donen un tímid marge de reserves als embassaments. L'Agència Catalana de l'Aigua calcula que un parell de setmanes... i que l'aigua que ha caigut aquest pont ha acumulat dos hectòmetres al Ter-Llobregat.

A la Conca de l'Ebre els regants del Canal Segarra Garrigues tenen des d'avui racionada la quantitat d'aigua pels cultius.

El Govern cessa la directora general de Funció Pública pel caos de les oposicions de la Generalitat que s'han celebrat aquest cap de setmana... i a les que s'han presentat més de 13.000 persones.

Continua la investigació de la mort d’un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest matí, els Mossos d’Esquadra han escorcollat el domicili del principal sospitós, un home de 40 anys que l’hauria disparat.

A l'Audiència de Barcelona ha començat el judici a un osteòpata acusat d'abusos sexuals a almenys 23 dones. Fets que haurien tingut lloc a la seva consulta i a una clínica de Barcelona, entre 2013 i 2016. Avui ha declarat l'acusat.