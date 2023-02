L'Informatiu - 02/02/2023 | RTVE Catalunya

Aquesta és la imatge: la consellera d'Economia Natàlia Mas Guix lliurant-los en una tauleta. S'inicia així la tramitació parlamentària abans que els consellers comencin a desgranar-los per departaments. Un procés que s'engega després que el Govern hagi donat llum verda al text en un Consell Executiu extraordinari. , el president de la Generalitat defensa que el Govern vol ampliar encara més el suport parlamentari a aquests comptes... Els grups ja coneixen el contingut. Aquest acord trenca els blocs, entre independentistes i constitucionalistes.

Els altres socis d'aquests comptes, En Comú Podem, estan satisfets perquè asseguren que l'acord no compromet en res el seu grup parlamentari, perquè compleix la línia vermella de no destinar diners a la B-40, el Hard Rock o l'aeroport. De fet, diuen que el document d'infraestructures és només una declaració d'intencions. Junts assegura que votaran en contra dels comptes si es queden tal com estan i defensen que el pacte entre Esquerra i PSC no és conjuntural. Crítiques també per part del Partit Popular que parla d'una aliança entre socialistes i republicans per mantenir-se en el poder. La consellera d'Economia treu pit dels comptes per aquest 2023. Un pressupost de 41 mil 25 milions d'euros. Té un 10% més de diners per gastar que l'any passat, el que suposa per les arques públiques uns 3800 milions més. I aquests diners el govern els vol destinar, diu, a pal·liar els efectes de la inflació, a les llars i a les empreses. Les dades d'atur mostren que Catalunya comença l'any amb 5.300 aturats més. Però, tot i això, es tracta de la taxa més baixa en un mes de gener des del 2008.





Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris de bateries de motocicletes elèctriques d'ús compartit. Els Mossos han detingut 14 persones que les venien a locals de reparació de patinets elèctrics. Més de 240.000 infants catalans viuen en pobresa energètica, segons un informe de Save the Children.