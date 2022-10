L'Informatiu - 01/10/2022

La crisi entre Junts i Esquerra al Govern es converteix en protagonista del cinquè aniversari de l'1 d'Octubre. Pere Aragonès no en fa referència al seu discurs institucional, mentre nega la petició de Junts de restituir Jordi Puigneró com a vicepresident.

Ha mort Àngel Casas, periodista i presentador de programes mítics de Televisió Espanyola. Programes com 'Musical Express' o 'Un día es un día'. Ha mort després d'una llarga malaltia. Al 2020 es va retirar d'una professió que va ser la seva gran passió.

Augmenten les denúncies per abusos i maltractament a persones grans. N'hi ha hagut prop de 700 en els sis primers mesos d'aquest any, un centenar més que al 2021. Els experts alerten que moltes víctimes no s'atreveixen a fer-ho perquè l'agressor és un familiar.

Torna la lliga i el Barça enceta avui una de les fases més intenses de la temporada. En 40 dies jugaran 12 partits, sumant Lliga i Champions. Xavi haurà de fer rotacions obligades per les lesions al partit d'aquesta nit al camp del Mallorca.