L'Informatiu 2 - 01/09/2022

Arrenquen les esperades ajudes al transport ferroviari. Ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància. Des d'avui, també surten entre un 30 i un 50% més barats els títols integrats de l'ATM: les vendes s'han triplicat. Carrers impracticables a Vilafranca del Penedès... on les ratxes de vent van causar estralls ahir a la tarda... El nen ferit de gravetat a Vilanova del Camí, a l'Anoia, per la caiguda d'una branca continua a l'hospital però evoluciona favorablement. A la Bisbal d'Empordà, minut de silenci per la criatura que va morir arran de la pedregada. Esquerra fa oïdes sordes a la pressió de Junts i manté la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament. La Mesa ho ha ratificat, malgrat l'amenaça de Junts d'abandonar el Govern. Els republicans demanen als seus socis que afluixin. Darreres hores del mercat de fitxatges, amb moltes carpetes per tancar.