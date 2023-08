L'Informatiu - 01/08/2023 | RTVE Catalunya

Dos incendis actius a hores d'ara al Baix Camp i al Baix Ebre. Un al Perelló, amb tres urbanitzacions confinades... que crema camps de conreu i avança cap al mar... L'altre, ja controlat, a Mont-Roig del Camp que ha obligat a tallar l'autovia A-7 i a confinar dues urbanitzacions.

Una trentena de dotacions terrestres i 14 aèries treballen a hores d'ara a l'incendi del Perelló... El de Mont Roig del Camp ha començat amb la crema d'un tractor. Totes les comarques del sud de Catalunya, especialment Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona tenen un risc ALT d'incendi forestal. Protecció Civil demana molta prudència.

El PSOE espera a la constitució del congrés el dia 17 per obrir, formalment, negociacions de cara a una possible investidura de Pedro Sánchez, però ja comencen a establir límits - la Constitució - i propostes, com un nou model de finançament autonòmic.

Aragonès ha evitat posicionar-se sobre les paraules de Montero a qui reclama que si té una proposta la faci pública.

El Partit Popular insisteix a retreure Sànchez que no vulgui seure amb Feijóo i estigui disposat a parlar amb els independentistes... Els populars també defensen els contactes que han mantingut amb VOX.

El de l'Elena DE 29 ANYS al Turó de la Peira de Barcelona és el darrer assassinat confirmat per violència masclista.

Dani Alvés anirà demà als jutjats on la magistrada que ha instruït el cas li comunicarà que serà processat per agressió sexual. En la interlocutòria, a la que hem tingut accés, la jutgessa exposa les proves que l'han dut a prendre aquesta decisió.