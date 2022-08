Entrar a un comerç, oficina o transport públic i que faci massa fred a l'estiu ja no haurà de passar. El Consell de Ministres aprova que l'aire condicionat no pugui estar per sota dels 27 graus. És una de les mesures per fomentar l'estalvi energètic. Queda per veure com es controlarà la seva aplicació.

Tres noves denúncies per punxades a discoteques de Barcelona i Salou aquest cap de setmana . Se sumen a les 17 que ja investiguen els Mossos d'Esquadra. A banda del nou protocol de la Generalitat, alguns locals ja apliquen registres a homes. Els Mossos detenen a Canet de Mar un monitor de colònies per un presumpte doble abús sexual.

Com cada final de curs, damunt la taula hi ha el debat sobre si cal o no fer deures durant les vacances. Milers d'infants en risc d'exclusió social gaudeixen de les colònies de la Fundació Pere Tarrés.

Jules Koundé signa amb el Barça per les properes 5 temporades. El nou central blaugrana ha reconegut que tenia una oferta del Chelsea, però que Xavi el va convèncer de venir a Barcelona. Joan Laporta confia a poder inscriure aviat a Koundé i a la resta de fitxatges.