La Generalitat obre una línia d'ajuts de 27 milions d'euros per impulsar les energies renovables d'ús tèrmic entre autònoms, empreses i administracions. El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei de secrets oficials.

S'investiguen dues noves denúncies per punxades aquest cap de setmana. Ja són 19 casos denunciats. A banda del nou protocol de la Generalitat, alguns locals ja apliquen registres a homes. Els Mossos detenen a Canet de Mar un monitor de colònies per un presumpte doble abús sexual.

Com cada final de curs, damunt la taula hi ha el debat sobre si cal o no fer deures durant les vacances. Milers d'infants en risc d'exclusió social gaudeixen de les colònies de la Fundació Pere Tarrés.