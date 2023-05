L'Informatiu - 01/05/2023

Milers de persones surten al carrer en aquest Primer de Maig per reclamar millors salaris. En un clima clarament pre-electoral, els sindicats demanen una pujada de sous que faci front a la inflació.

Un Primer de Maig on també hem escoltat un missatge institucional del president de la Generalitat. Pere Aragonès defensa que és innacceptable que els treballadors no puguin arribar a final de mes. Demana crear un acord urgent per apujar els salaris i fer front a l'increment del cost de la vida.

A les portes que comenci oficialment la campanya electoral per les municipals, us oferirem cada dia un reportatge analitzant les candidatures i els reptes de les ciutats amb més població. Avui, Girona.

Detingut l'home que presumptament ha matat aquesta matinada a un noi de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà a Osona.

El Barça rep demà l'Osasuna al Camp Nou amb la intenció de fer un pas més cap al títol de Lliga.