L'Informatiu - 01/04/2023

Incendi forestal actiu a la zona de la serra de Pàndols, a Gandesa. És el primer foc important en un cap de setmana en què hi ha activada l'alerta per perill extrem d'incendi en 4 municipis de l'entorn de Montserrat. Feia 10 anys que no s'activava el nivell més alt del Pla Alfa fora dels mesos d'estiu.

Entitats ecologistes critiquen la falta d'acod entre partits polítics després de la cimera contra la sequera. Demanen ser presents en el debat per trobar solucions i insisteixen en la gravetat de la situació a les portes d'una Setmana Santa on el consum d'aigua es multiplica per 5.

Els establiments turístics tenen bones perspectives d'ocupació de cara a la Setmana Santa. Preveuen superar de mitjana el 80%, malgrat que els visitants hauran de pagar més cara l'estada. A Barcelona, ha entrat en vigor un augment de la taxa turística.

En joc el partit entre el Girona i l'Espanyol a Montilivi. El Barça ja és a Elx on a les 9 del vespre jugarà al camp del cuer amb moltes baixes.