L'Informatiu 2 - 01/03/2023

El Suprem eleva de 13 a 24 anys de presó les condemnes a tres homes per la violació grupal d'una jove a Sabadell el 2019. Els considera cooperadors necessaris perquè van intimidar la víctima amb la seva sola presència.

L'actualitat també passa per la sequera extrema amb què fa mesos que convivim. Una part del sector agrícola confia en l'aigua regenerada per no patir per la collita arran les restriccions d'aigua.

Vist per sentència el judici a Laura Borràs. La fiscalia manté la petició de 6 anys de presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental, però la rebaixa pels altres dos acusats.