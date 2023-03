L'Informatiu - 01/03/2023 | RTVE Catalunya

El Govern reconeix que la situació de sequera obligarà a conviure amb les restriccions habituals en l'ús de l'aigua. Una part del sector agrícola confia en l'aigua regenerada per no patir per la collita.

Vist per sentència el judici a Laura Borràs. La fiscalia manté la petició de 6 anys de presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental. També la rebaixa pels altres dos acusats arran de la seva confessió.

Al Mobile World Congress ens acostem al Four Years From Now, on els joves talents posen la tecnologia al servei de la societat amb les seves startups.