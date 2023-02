L'Informatiu - 01/02/2023 | RTVE Catalunya

Un acord que ha rebut les crítiques de tot l'arc parlamentari a excepció dels comuns, que continuen donant suport als comptes. Illa diu que ho fa per responsabilitat, però deixa clar que no és un acord la legislatura. De seguida anem en directe a la Generalitat. Avui també és el primer dia de prohibició de patinets elèctrics al transport públic. Una mesura que s'aplica a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la qual se sumen altres ciutats com Girona o Sitges. Se sancionarà amb multes de fins a 200 euros. 283 persones detingudes en un any acusades de 5.600 fets delictius... Són els lladres multireincidents que han operat a Barcelona el 2021. Els Mossos i la Guàrdia Urbana lluiten contra aquest fenomen que sobretot comet furts i robatoris violents. El Barça ja és a Sevilla on avui juga davant del Betis el partit que tenien pendent de la dissetena jornada de lliga.