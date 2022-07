És 1 de juliol, inici de vacances per a alguns... que coincideix amb una doble vaga als aeroports. Les aturades dels treballadors de Ryanair i easyJet deixa retards al Prat i, a diferència d'ahir, només una cancel·lació. Les vacances enguany seran, inevitablement, més cares. Els apartaments turístics costaran un 20% més. I algunes companyies aèries ja estan cobrant un suplement de 300 euros per l'encariment dels carburants. La justícia arxiva la querella contra Ada Colau per les subvencions a entitats considerades afins. El jutge no veu cap dels 5 delictes pels quals l'alcaldessa va declarar com a investigada. Salut confirma que vol avançar la quarta dosi de la vacuna contra la COVID als majors de 80 anys. De seguida ho ampliem. Espanya debuta davant del Canadà al partit inaugural de la Copa del Món d'hoquei herba femenina.