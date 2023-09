Els ports de València i de Sagunt, continuen tancats per mala mar.Les ràfegues de vent, poden alcançar hui els 50 quilòmetres per hora, i esta matinada les onades s'han acostat als 4 metres d'altura. Estes primeres pluges i tronades de setembre han acumulat quasi 190 litres per metre quadrat en alguns llocs de la nostra comunitat. La connexió ferroviària amb Catalunya, ja s'ha restablit.