Compte arrere per a tornar a escola. Estos dies moltes famílies compren material, preparen la motxilla i es van fent a la idea de tornar a matinar. Dilluns, comença el curs, amb 4.030 estudiants més que l'any passat i un increment pròxim al 4% del professorat, marcat també per alguna polèmica com l'increment de dos hores lectives en la ESO.