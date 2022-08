Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

- Els bombers continuen treballant a la zona de Begís i a la Vall d'Ebo per tal de donar per controlats els incendis.

- En plena polèmica per l'ocorregut als festejos taurins de Nàquera, on dos menors de 8 i 10 anys embolaren un bou, a Nules ahir es va celebrar una entrada amb bous on els menors van correr amb animals vius.