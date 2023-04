La Guàrdia Civil investiga la mort d'una jove de 19 anys, atropellada per un tren en un pas a nivell en Alfafar. És el tercer accident mortal en este tram de via des de l'estiu passat. La jove anava a classe este matí al centre la Florida de Catarroja. Els seus companys, commocionats per la notícia, han hagut de rebre atenció psicològica.