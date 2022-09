Últims dies de vacances abans que dilluns comencen les classes. Hui s'ha presentat el curs escolar, que tindrà prop de 2.000 alumnes més que l'any passat. Serà el primer sense cap restricció, després de 2 anys de pandèmia. Segons la Conselleria d'Educació, s'ha reduït la ratio mitjana, la quantitat d'alumnes per aula, en quasi un 1%, tant a infantil i primaria com a l'ESO i al Batxillerat. D'altra banda, s'ha incrementat el professorat: hi ha 743 docents més que el curs passat.