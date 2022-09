Els passatgers d'avió s'han trobat a l'estiu amb retards o cancel.lacions, per les vagues de personal en algunes aerolínies molt demandades. Segons un estudi, el 86 per cent dels afectats, no reclama la indemnització econòmica que li reconeix la llei. Les organitzacions de consumidors, recomanen reclamar sempre. Però les difícultats d'un procés llarg i de resultat incert, desanimen molts afectats, a pesar d'haver-los desbaratat les vacances.