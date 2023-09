Hui és notícia a l'Informatiu de la Comunitat Valenciana:

-Este cap de setmana farà calor d'estiu. L'Aemet preveu temperatures entre 3 i 6 graus per damunt de les habituals en esta època de l'any.

-Nova polèmica a la biblioteca de Borriana. El regidor de cultura de Vox va demanar retirar de la secció infantil i juvenil contes i llibres que mostren la pluralitat de famílies.

-Hui és el dia mundial del cor, una data on es fa èmfasi en les malalties cardiovasculars. Són la principal causa de mort en els països desenvolupats, sobretot per insuficiència cardíaca.